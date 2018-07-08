Экс-футболист ЦСКА прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2018

<img src="">

Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Константином Лесиком прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира в России.

«Сборная России хорошо сыграла сегодня, сделав упор на контратаки. Плюс ко всему, россияне смогли открыть счет первым и закрылись в обороне. Но я знал, что даже при такой ситуации у нас будет два-три момента, которые мы смогли реализовать», — заявил Олич.

Реклама

Также Олич признался в любви к России.

«Я бы хотел, чтобы матч Россия — Хорватия был сыгран в финале, потому что я люблю Россию. Но удача была сегодня на стороне сборной Хорватии. Команда была настроена пройти дальше и сыграть в Москве, плюс ко всему лично я не был в столице России с 2007 года», — добавил экс-форвард.

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал результат матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018.