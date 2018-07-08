Черчесов: мы чувствуем себя солдатами, вышедшими на дембель

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что футболисты чувствовали себя солдатами, вышедшем на дембель после четвертьфинального матча чемпионата мира против Хорватии, передает ТАСС.

«Чувствуем себя, как солдаты, которые сегодня вышли на дембель, но мы хотели бы и дальше повоевать. Мы бы до 15-го числа еще бы повоевали», — сказал Черчесов.

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Также специалист оценил уровень организации мундиаля.

«То, как мы себя проявили, делает честь футболистам, болельщикам и всей стране. Организация была на высочайшем уровне. На этом турнире мы предстали хорошей хозяйкой, как в организационном плане, так и в спортивном. Нам нужно все проанализировать и двигаться дальше», — добавил Черчесов.

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

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