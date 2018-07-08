Черчесов объяснил выбор бьющих послематчевые пенальти в игре с хорватами

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор бьющих в серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, передает ТАСС.

«Жалко, что проиграли, думаю, мы заслуживали большего, мы играли с хорошей командой, с хорошими игроками. В принципе, как планировали, так и сыграли. Я благодарен игрокам за турнир, спасибо всем болельщикам за поддержку, их заслуга в том, что мы так далеко прошли», — отметил главный тренер сборной.

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Также Черчесов рассказал, по какому принципу выбирал исполнителей пенальти в послематчевой серии.

«Пенальти били те, кто был готов лучше, у кого были силы», — добавил специалист.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

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