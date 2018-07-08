Лавров прокомментировал исход матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал исход четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией.
«Могу сказать только одно — мы посмотрели хорошую игру», — заявил Лавров.
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Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное команды забили еще по одному мячу.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее министр спорта России похвалил сборную за проявленный характер на ЧМ-2018.