Лавров прокомментировал исход матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/11824489/upload-RTS1UZLE-pic905-895x505-57585.jpg">

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал исход четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией.

«Могу сказать только одно — мы посмотрели хорошую игру», — заявил Лавров.

Реклама

Подопечные Станислава Черчесова уступили хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное команды забили еще по одному мячу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее министр спорта России похвалил сборную за проявленный характер на ЧМ-2018.