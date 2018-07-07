Победитель матча Россия — Хорватия определится в серии пенальти
Дополнительное время четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии завершилось вничью со счетом 2:2, сообщает «Советский спорт».
Первый мяч во встрече, которая проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, забил российский полузащитник Денис Черышев на 31-й минуте, однако спустя семь минут нападающий Андрей Крамарич сравнял счет. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперед, а Марио Фернандес точным ударом перевел матч в серию послематчевых пенальти.
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.