Закончился первый дополнительный тайм матча ЧМ-2018 Россия — Хорватия
Завершился первый дополнительный тайм четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии со счетом 2:1 в пользу «шашечных», сообщает «Советский спорт».
Первый мяч во встрече, которая проходит на стадионе «Фишт» в Сочи, забил российский полузащитник Денис Черышев на 31-й минуте, однако спустя семь минут нападающий Андрей Крамарич сравнял счет. В середине первого дополнительного тайма Домагой Вида отправил мяч в сетку и вывел свою команду вперед.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.