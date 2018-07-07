Россия проиграла сборной Хорватии по пенальти и покинула ЧМ-2018

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Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 в пользу «шашечных». В составе победителей отличились Андрей Крамарич и Домагой Вида. У россиян мячи забили Денис Черышев и Марио Фернандес.

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В серии 11-метровых хорваты были точнее — 4:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

В полуфинале Хорватия сыграет с командой Англии, которая обыграла в 1/4 финала сборную Швеции.

Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала

Россия — Хорватия — 2:3

Голы: 1:0 — Черышев, 31; 1:1 — Крамарич, 39, 1:2 — Вида, 100, 2:2 — Фернандес, 115