Россия проиграла сборной Хорватии по пенальти и покинула ЧМ-2018
Сборная России проиграла команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 в пользу «шашечных». В составе победителей отличились Андрей Крамарич и Домагой Вида. У россиян мячи забили Денис Черышев и Марио Фернандес.
В серии 11-метровых хорваты были точнее — 4:3.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
В полуфинале Хорватия сыграет с командой Англии, которая обыграла в 1/4 финала сборную Швеции.
Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала
Россия — Хорватия — 2:3
Голы: 1:0 — Черышев, 31; 1:1 — Крамарич, 39, 1:2 — Вида, 100, 2:2 — Фернандес, 115