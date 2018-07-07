Уткин: сборная России никогда не станет чемпионом мира
Комментатор Василий Уткин заявил о том, что сборная России по футболу никогда не станет чемпионом мира. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом. Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда», — сказал Уткин в видео на Youtube-канале «Жиза».
Также комментатор поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
«Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», — добавил он.
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