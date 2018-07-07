Уткин: сборная России никогда не станет чемпионом мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/381/10643381/RIAN_02966816.HR.ru-pic905-895x505-60544.jpg">

Комментатор Василий Уткин заявил о том, что сборная России по футболу никогда не станет чемпионом мира. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом. Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда», — сказал Уткин в видео на Youtube-канале «Жиза».

Реклама

Также комментатор поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

«Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», — добавил он.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович выразил уверенность в победе национальной команды над Россией.