Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России в матче с хорватами
Российские фехтовальщики пожелали удачи национальной сборной по футболу в матче с командой Хорватии на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
«Болели как за себя, так же переживали. Надеемся, что и четвертьфинал российские футболисты проведут достойно, с тем упорством и волей к победе, которые они показали в 1/8 финала», — сказала в своем обращении олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.
Также удачи футболистам пожелали олимпийские чемпионы Артур Ахматхузин и Тимур Сафин.
«Мы будем болеть за них всей душой, всей страной», — сказал Ахматхузин.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее защитник сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о целях национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018.