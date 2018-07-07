Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России в матче с хорватами

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Российские фехтовальщики пожелали удачи национальной сборной по футболу в матче с командой Хорватии на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

«Болели как за себя, так же переживали. Надеемся, что и четвертьфинал российские футболисты проведут достойно, с тем упорством и волей к победе, которые они показали в 1/8 финала», — сказала в своем обращении олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.

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Также удачи футболистам пожелали олимпийские чемпионы Артур Ахматхузин и Тимур Сафин.

«Мы будем болеть за них всей душой, всей страной», — сказал Ахматхузин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее защитник сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал о целях национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018.