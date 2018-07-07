Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре из-за угрозы пожара

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Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции были эвакуированы из отеля в центре Самары. Об этом сообщает ТАСС.

По информации The Sun, шведская команда была эвакуирована из отеля из-за ложной пожарной тревоги.

«Примерно в 8:30 утра команда вынуждена была эвакуироваться из гостиницы. Большая часть команды в это время спала. Это были небольшие технические проблемы, мы практически сразу же вернулись в отель.

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Ничего страшного не произошло, мы находились на улице примерно 45 секунд, после чего немедленно смогли вернуться в гостиницу», — сказал президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

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