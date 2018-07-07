В Англии на свадьбу отказались приходить гости из-за запрета на футбол

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/11747617/Depositphotos_154704272_xl-2015-pic905-895x505-87590.jpg">

Свадьбу в Англии пришлось проводить без части гостей, которая отказались прийти на торжество из-за запрета невесты смотреть матчи чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как информирует The Mirror, невеста мероприятия объявила свою свадьбу «торжеством без футбола». Она заявили, что присутствующие гости не смогут посмотреть игры мундиаля, а также запретила пользоваться любыми гаджетами, чтобы проверить ход событий матча. Последствием этому стал отказ некоторых гостей прийти на свадьбу, которым категорически не понравилось табу на футбол.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что в Великобритании просят своих болельщиков быть хорошими гостями на ЧМ-2018.