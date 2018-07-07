Игрок сборной Бразилии посетовал на судьбу после вылета с ЧМ-2018
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Ренато Аугусто поделился впечатлениями после поражения своей команды от Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018, передает «РИА Новости».
Пентакампеоны проиграли со счетом 1:2 и вылетели с турнира. Аугусто забил единственный мяч своей команды.
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«Мы заслуживали ничью, потому что создали много моментов, неплохо атаковали. Все видели, что у нас было очень много моментов, но такова судьба. Сейчас все в шоке и расстроены. Конечно, особо этот матч еще не разбирали. Мы надеялись после первого гола, что у нас еще есть время, но не судьба», — сказал хавбек.
Ранее сообщалось, что Кевин Де Брейне признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ Бразилия — Бельгия.