В Великобритании просят своих болельщиков быть хорошими гостями на ЧМ-2018
В посольстве Великобритании в России рассказали, какая работа велась с болельщиками в преддверии чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
«Мы призываем наших болельщиков быть хорошими гостями, уважать местные законы и традиции, как и в любой другой стране. Представители посольства Великобритании будут присутствовать в Самаре в рамках нашей работы с болельщиками, в частности для обеспечения консульской поддержки британских граждан, если она потребуется», — заявили в дипмиссии.
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Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сумела пробиться в четертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что в Великобритании довольны организацией чемпионата мира — 2018.