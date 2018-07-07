Выдра-оракул сделала прогноз на матч Россия — Хорватия

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Выдра-предсказатель по имени Гарри, обитающая в Сочинском аквариуме, сделала прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии, сообщает «РИА Новости».

По традиции, в бассейн к Гарри бросили два мяча с изображением флагов стран-соперников. Животное вытащило на сушу первым мяч, обозначающий Хорватию, тем самым предсказав победу оппонентов сборной России.

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«К сожалению, Гарри выбрал Хорватию. Но мы будем однозначно болеть за Россию. Сначала сомневались в наших спортсменах, но после таких побед верим в победу российских футболистов», — рассказали в сочинском аквариуме.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее выдра-предсказатель не угадала исход матча ЧМ-2018 между Россией и Испанией.