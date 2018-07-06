Более 270 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча Колумбия — Англия

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Более 270 тысяч человек подписали петицию о переигровке матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между Колумбией и Англией, сообщает «Советский спорт».

На сайте change.org создана петиция, в которой футбольные фанаты требуют переиграть матч Колумбия — Англия.

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Болельщики считают результат игры несправедливым, потому что судья принял неправильное решение в эпизоде с пенальти в ворота колумбийской сборной. Также они уверены, что должен был быть засчитан мяч Карлоса Бакки, который тот отправил забил в дополнительное время.

Победителя в матче смогла выявить только серия послематчевых пенальти, в которой англичане оказались сильнее (4:3). В основное и дополнительное время счет был 1:1.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

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