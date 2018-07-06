Дополнительный поезд назначили в Самару из-за матча Англия — Швеция

<img src="//img.gazeta.ru/files3/385/11769385/upload-3-pic905-895x505-3210.jpg">

Из Москвы в Самару назначили дополнительный поезд из-за матча четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Швеции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Состав прибудет в Самару утром 7 июля, в день матча, поезд будет ехать с двумя остановками и проведет в пути 16 часов.

Реклама

Обратно он отправится в 5.25 по самарскому времени 8 июля, время в пути - 18 часов до Москвы», — заявили в пресс-службе РЖД.

Ранее экс-защитник сборной Англии и бывший главный тренер молодежной команды Стюарт Пирс рассказал о предстоящей встрече англичан со сборной Швеции на чемпионате мира — 2018.