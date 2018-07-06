Сборная Бельгии по футболу поблагодарила Казань за теплый прием
Сборная Бельгии по футболу поблагодарила Казань за теплый прием, сообщает ТАСС.
«Спасибо, Казань», — написано в твиттере сборной под фото с баннером, на котором изображены игроки команды.
Отмечается, что в мэрии Казани пообещали заменить баннеры на граффити в случае победы бельгийцев.
Реклама
На баннерах, которые расположены напротив отеля сборной, изображены Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Эден Азар, Тибо Куртуа, Дрис Мертенс и Венсан Компани.
Ранее новое граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара появилось в Казани накануне матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
�� Спасибо [spasiba] #Kazan ������#REDTOGETHER #WorldCup #BRABEL pic.twitter.com/9r2bDpO8le— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 5 июля 2018 г.