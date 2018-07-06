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Сборная Бельгии по футболу поблагодарила Казань за теплый прием, сообщает ТАСС.

«Спасибо, Казань», — написано в твиттере сборной под фото с баннером, на котором изображены игроки команды.

Отмечается, что в мэрии Казани пообещали заменить баннеры на граффити в случае победы бельгийцев.

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На баннерах, которые расположены напротив отеля сборной, изображены Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Эден Азар, Тибо Куртуа, Дрис Мертенс и Венсан Компани.

Ранее новое граффити с изображением нападающего сборной Бразилии Неймара появилось в Казани накануне матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018.