Защитник сборной Бразилии больше не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бразилии по футболу Данило больше не выступит на чемпионате мира — 2018 из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что футболист получил травму левой лодыжки на тренировке.

Данило сыграл в составе сборной на чемпионате мира в матче против команды Швейцарии.

Ранее полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что восстановился после травмы и готов выйти на поле в четвертьфинале мундиаля.