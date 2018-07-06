Защитник сборной Бразилии больше не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы
Защитник сборной Бразилии по футболу Данило больше не выступит на чемпионате мира — 2018 из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что футболист получил травму левой лодыжки на тренировке.
Данило сыграл в составе сборной на чемпионате мира в матче против команды Швейцарии.
Ранее полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что восстановился после травмы и готов выйти на поле в четвертьфинале мундиаля.