Главный тренер сборной Бразилии объявил стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/11805553/upload-RTX69M3E-pic905-895x505-46826.jpg">

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России против Бельгии, передает «Советский спорт».

По информации специалиста, с первых минут на поле стадиона «Казань Арена» выйдут: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.

Реклама

Матч между Бразилией и Бельгией состоится 6 июля в Казани.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее был назван капитан сборной Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.