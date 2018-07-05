Главный тренер сборной Бразилии объявил стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России против Бельгии, передает «Советский спорт».
По информации специалиста, с первых минут на поле стадиона «Казань Арена» выйдут: Алисон Бекер, Лемос Консерва Фагнер, Тиаго Силва, Жоао Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.
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Матч между Бразилией и Бельгией состоится 6 июля в Казани.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.
Ранее был назван капитан сборной Бразилии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.