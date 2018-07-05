Российский актер высказался о возможном фильме про сборную России
Известный российский актер театра и кино Иван Колесников рассказал, при каких условиях в России снимут фильм про сборную России по футболу, передает RT.
«У нас уже, видимо, будет одна картина про хоккей, потому что он тоже был просто безумным. Про футбол — поживем — увидим.
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Чувства невероятные, когда была 1/8 финала, дошли до пенальти — и каждый раз мурашки по коже и невероятный страх, что не забьют. Игорь Акинфеев просто молодец. Снимут фильм или нет? Ну, если мы выиграем чемпионат мира, то 100% снимут, тут даже говорить нечего», — заявил Колесников.
Подопечные Станислава Черчесова вышли в четвертьфинал домашнего мундиаля, где сыграют с командой Хорватии.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии посмотрела все матчи команды России на ЧМ-2018.