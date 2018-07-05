Российский актер высказался о возможном фильме про сборную России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/8155205/upload-TASS_15080908-pic905-895x505-86687.jpg">

Известный российский актер театра и кино Иван Колесников рассказал, при каких условиях в России снимут фильм про сборную России по футболу, передает RT.

«У нас уже, видимо, будет одна картина про хоккей, потому что он тоже был просто безумным. Про футбол — поживем — увидим.

Реклама

Чувства невероятные, когда была 1/8 финала, дошли до пенальти — и каждый раз мурашки по коже и невероятный страх, что не забьют. Игорь Акинфеев просто молодец. Снимут фильм или нет? Ну, если мы выиграем чемпионат мира, то 100% снимут, тут даже говорить нечего», — заявил Колесников.

Подопечные Станислава Черчесова вышли в четвертьфинал домашнего мундиаля, где сыграют с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии посмотрела все матчи команды России на ЧМ-2018.