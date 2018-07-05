Самарские коммунальщики попросили горожан принимать душ вдвоем из-за ЧМ-2018

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Самарские коммунальщики обратились к жителям города с просьбой экономить воду и принимать душ вдвоем из-за возросшего потребления холодной воды во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Экономьте воду — принимайте душ вдвоем», — говорится в сообщении на официальном сайте «Самарских коммунальных систем».

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Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов сообщил, что на «Самара Арене» по окончании чемпионата мира могут появиться автовокзал, парк отдыха и зимний каток.