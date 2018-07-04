Макрон может приехать на ЧМ-2018 в случае выхода Франции в полуфинал‍

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Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить матч своей национальной команды на чемпионате мира — 2018, если «трехцветные» пробьются в полуфинал турнира. Об этом сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказала посол Франции в России Сильви Берманн.

«Да, я думаю, да. Если они дойдут до финала, я думаю, он прибудет», — сказала Берманн, добавив, что глава государства может посетить и полуфинал.

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За выход в полуфинал мундиаля подопечные Дидье Дешама поспорят с командой Уругвая. Матч состоится 6 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что в Кремле не знают, приедет ли президент Франции на ЧМ-2018.