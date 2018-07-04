Защитник «Зенита» видит сборные России и Бразилии в финале ЧМ-2018
Защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».
Его слова приводит официальный сайт сине-бело-голубых.
«Рад за сборную России, а особенно за зенитовцев, которые там выступают. Желаю им удачи в игре с Хорватией: теперь возможно все. Вполне возможно, что в финале встретятся Россия и Бразилия», — заявил португалец.
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За выход в полуфинал подопечные Станислава Черчечова поспорят с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Германии пророчит России полуфинал ЧМ-2018.