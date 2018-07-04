Экс-форвард сборной Германии пророчит России полуфинал ЧМ-2018
Бывший нападающий сборной Германии по футболу и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался относительно перспектив национальной команды России на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
«Россия — Хорватия будет отличной игрой! У хорватов отличная команда, но Россия уже доказала, что прекрасно справляется с такими соперниками. Думаю, россияне выйдут в полуфинал. Смогут ли выиграть чемпионат мира? В футболе все возможно, но это будет нелегко», — сказал немец.
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Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе «Фишт».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.