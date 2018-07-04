Британский эксперт назвал фантастической организацию чемпионата мира
Английский тренер Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортивным директором «Ростова», в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от организации чемпионата мира в России.
«Я провел 12 дней в России, посетил Калининград и Нижний Новгород, где сборная Англии играла на групповом этапе, а также побывал в Москве. Могу сказать, что организация мирового первенства — фантастическая, стадионы — прекрасны, люди — супер.
Россияне очень постарались, чтобы провести чемпионат мира на таком высоком уровне и создать всю необходимую инфраструктуру. Думаю, в том числе и благодаря этому ваша сборная заслужила такой прогресс в своей игре», — заявил специалист.
Ранее Эшуорт признался, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.
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