Английского фаната оштрафовали на 3000 рублей за порчу памятника Черенкову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/749/11825749/RIAN_2717848.HR-pic905-895x505-8975.jpg">

Болельщик сборной Англии Эдвард Холл, который написал красной краской «England» на памятнике легендарному футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову, оштрафован на 3000 рублей, сообщает ТАСС.

Холл был задержан правоохранительными органами во время матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия, который проходил на стадионе «Спартак». Решение об административном правонарушении вынес Тушинский суд Москвы. На заседании болельщик признал свою вину.

Реклама

Ранее сообщалось, что английские фанаты отмыли оставленную надпись на памятнике Черенкову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного дня мирового первенства.