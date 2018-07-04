Вратарь сборной Исландии продолжит карьеру на Кавказе
Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон продолжит карьеру в азербайджанском «Карабахе», сообщает «Советский спорт».
По информации Azerisport.com, голкипер прибыл в расположение клуба 3 июля. О деталях контракта не сообщается.
Халльдоурссон с 2016 года выступал за датский «Раннерс».
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На чемпионате мира 2018 года вратарь принял участие в трех матчах и пропустил пять мячей.
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