Вратарь сборной Исландии продолжит карьеру на Кавказе

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Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон продолжит карьеру в азербайджанском «Карабахе», сообщает «Советский спорт».

По информации Azerisport.com, голкипер прибыл в расположение клуба 3 июля. О деталях контракта не сообщается.

Халльдоурссон с 2016 года выступал за датский «Раннерс».

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На чемпионате мира 2018 года вратарь принял участие в трех матчах и пропустил пять мячей.

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Ранее сообщалось, что нападающий «ПСВ» и сборной Мексики Ирвинг Лосано может стать футболистом лондонского «Арсенала».