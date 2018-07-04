Посол Швеции Эриксон: русские дети хорошо знают шведскую литературу

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Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что русские дети хорошо знают шведскую литературу, передает газета «Известия».

«В Нижнем Новгороде за несколько дней до матча мы провели Дни Швеции, чтобы познакомить нижегородцев со шведской культурой. При этом выяснилось, что русские дети очень хорошо знают персонажей и авторов шведской детской литературы», — сказал Эриксон.

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Сборная Швеции сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России против Англии.

Ранее посол Швеции в России рассказал о гостеприимстве россиян во время ЧМ-2018.