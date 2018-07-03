Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира‍ — 2018

Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

В 1/4 финала примут участие восемь команд. Матчи пройдут 6 и 7 июля.

Все пары выглядят следующим образом:

6 июля
Уругвай — Франция («Нижний Новгород», 17.00)
Бразилия — Бельгия («Казань Арена», 21.00)

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7 июля
Швеция — Англия («Самара Арена», 17.00)
Россия — Хорватия («Фишт», 21.00)

Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий последнего дня 1/8 финала ЧМ-2018.

Ранее сборная Англии обыграла Колумбию по пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.