Английские фанаты оставили надпись на памятнике Черенкову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/777/11818777/upload-RTS1UB3G-pic905-895x505-86350.jpg">

На памятнике легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову английские болельщики оставили надпись, сообщает «Спорт-Экспресс».

На памятнике возле стадиона «Спартак», где проходит матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии, появилась надпись «England».

Реклама

Отмечается, что на данный момент надпись размазана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к футболистам национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Колумбией.