Английские фанаты оставили надпись на памятнике Черенкову
На памятнике легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову английские болельщики оставили надпись, сообщает «Спорт-Экспресс».
На памятнике возле стадиона «Спартак», где проходит матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Колумбии, появилась надпись «England».
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Отмечается, что на данный момент надпись размазана.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к футболистам национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Колумбией.