СМИ: Коста был против того, чтобы Коке бил пенальти в ворота сборной России

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Нападающий сборной Испании Диего Коста был против того, чтобы полузащитник команды Коке бил пенальти в матче с командой России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Fox Sport, после того, как Коке не смог реализовать пенальти, Коста обратился к главному тренеру команды Фернандо Йерро со словами: «Я же тебе говорил».

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Напомним, что сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал мирового первенства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее испанский спортивный журналист Эдуардо Кастелао назвал сборную России самым слабым соперником Испании в истории чемпионата мира.