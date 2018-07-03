Тренер сборной Швейцарии: российские футболисты еще преподнесут сюрпризы на ЧМ
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился прогнозом на финал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я ставлю на Бразилию. Бельгия вчера показала свою ментальную силу и способна перевернуть все на турнире.
Также сборная России еще способна преподнести сюрпризы», — сказал Петкович на пресс-конференции.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.