Тренер сборной Швейцарии: российские футболисты еще преподнесут сюрпризы на ЧМ

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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился прогнозом на финал чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я ставлю на Бразилию. Бельгия вчера показала свою ментальную силу и способна перевернуть все на турнире.

Также сборная России еще способна преподнести сюрпризы», — сказал Петкович на пресс-конференции.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.