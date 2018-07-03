Форсберг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция — Швейцария

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Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Швеции и Швейцарии признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг, сообщает ТАСС.

Форсберг стал автором единственного гола в матче на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия — Колумбия.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что болельщики из Швеции и Финляндии устроили совместное шествие к стадиону «Санкт-Петербург» в поддержку сборной Швеции.