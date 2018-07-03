В Японии убили осьминога-предсказателя

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В Японии съели осьминога-оракула по кличке Рабьо, который правильно предсказал результаты японской сборной на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как информирует South China Morning Post, владелец гигантского головоногого моллюска по имени Кисуо Абэ не стал дожидаться окончания мундиаля, убив прорицателя и продав на местном рынке уже после третьего матча. По словам Абэ, он был рад, что его осьминог угадал исход всех матчей группового этапа с участием «синих самураев», и надеется, что появится второй Рабьо, который будет помогать Японии дальше.

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Сборная Японии уступила команде Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018 и покинула турнир. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Эден Азар был признан лучшим игроком матча Бельгия — Япония.