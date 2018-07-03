Экс-президент Украины болел за сборную России в матче против Испании

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Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мыслями о проходящем в России чемпионате мира — 2018, передает НСН.

«Я всегда болею за красивую игру. Если говорить откровенно, украинской команды там нет, поэтому болеть так, как за свою родную сборную, я не могу. Но я уважаю игру. Вчера Игорь Акинфеев парировал красиво, это было интересно, поучительно и профессионально. Я болел, когда играли французы, мексиканцы. Когда есть в игре такие выпуклые места, я получаю удовольствие — встаю, аплодирую», — сказал Кравчук.

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В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 россияне в серии пенальти победили испанцев и вышли в четвертьфинал мундиаля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил Станислава Черчесова и сборную России с победой над Испанией.