Вратарь сборной Мексики остался недоволен судейством после матча 1/8 финала ЧМ-2018

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Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа остался недоволен судейством после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Бразилии, передает «Советский спорт».

«Мы неплохо сыграли, контролировали игру. Но я бы отдельно высказался о судействе, ведь рефери существенно повлиял на ход игры, остановив ее на четыре минуты. Не думаю, что стоит останавливать игру из-за любых мелочей. Актерское мастерство и симуляции не красят футбол», — заявил Очоа на пресс-конференции.

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Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и сыграет в четвертьфинале с победителем пары Бельгия — Япония.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Бразилией и Мексикой.