Телеведущий Белоголовцев хотел увидеть матч Россия — Дания в 1/4 финала ЧМ-2018

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Известный телеведущий и актер Сергей Белоголовцев заявил в интервью «Газете.Ru», что хотел бы увидеть матч Россия — Дания в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

«Конечно, хотелось бы сыграть с Данией, но встретимся мы с Хорватией. С другой стороны, мы же обыграли испанцев. Национальная команда России показала, как оборонительный футбол может выигрывать матчи. В конце концов, Греция выиграла чемпионат Европы — 2004», — сказал Белоголовцев.

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Сборная России сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее актер Белоголовцев назвал лучшего игрока матча Россия — Испания на ЧМ-2018.