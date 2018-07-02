Два датских футболиста завершили карьеру в сборной после ЧМ-2018

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Полузащитники национальной команды Дании Уильям Квист и Микаэль Крон-Дели завершили международную карьеру после поражения от сборной Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Спасибо игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам. Всегда любил слушать гимн страны вместе с вами. Я сделал все, что мог», — написал Квист в своем фейсбуке.

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Кроне-Дели сыграл в 59 играх за сборную Дании и забил шесть мячей. Квист провел 81 встречу в составе датчан и записал на свой счет два мяча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Дании горд выступлением сборной на ЧМ-2018.