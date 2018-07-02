T-killah сделал тату на лице после победы сборной России над Испанией

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Известный рэп-исполнитель T-Killah набил себе татуировку на лице после победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Накануне музыкант пообещал сделать тату с надписью «Россия» в случае выхода национальной команды в четвертьфинал мирового первенства.

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Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.