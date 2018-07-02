Федерация футбола Сенегала просит ФИФА пересмотреть правило выхода в плей-офф

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Федерация футбола Сенегала направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию фэйр-плей, сообщает ТАСС.

Сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков в группе (4), а также идентичные дополнительные показатели (разность мячей 4-4, личная встреча 2-2). Команда Японии вышла в 1/8 финала мирового первенства благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у Сенегала.

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Зная о своем преимуществе, последние 15 минут матча заключительного тура группового этапа с командой Польши (0:1) японцы перестали атаковать.

«В будущем ФИФА должна наказывать команду, которая играет именно так. ФИФА ввела новую систему, но разве правило фэйр-плей решает все проблемы?

После матча не было принято никаких мер по отношению к сборным Японии и Польши. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать», — заявил представитель федерации.

Ранее полузащитник сборной Японии по футболу Кейсуке Хонда принес извинения болельщикам за затягивание времени в матче против Польши.