Моуринью рассказал о перспективах сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии.
«Теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придётся играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путёвку в полуфинал», — заявил Моуринью в эфире RT.
Ранее бывший футболист сборной Англии Стэн Коллимор поделился впечатлениями от чемпионата мира 2018 года в России.