Назван лучший момент дня на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/497/11822497/Fotoram.io__2_-pic905-895x505-97660.jpg">

Сейв вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче против команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года был признан лучшим моментом второго дня плей-офф турнира, сообщает «Советский спорт».

Во встрече, прошедшей 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 2:1. Акинфеев отразил решающий удар Яго Аспаса с 11-метровой.

Реклама

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.