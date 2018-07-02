Назван лучший момент дня на ЧМ-2018
Сейв вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче против команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года был признан лучшим моментом второго дня плей-офф турнира, сообщает «Советский спорт».
Во встрече, прошедшей 1 июля в Москве на стадионе «Лужники», завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 2:1. Акинфеев отразил решающий удар Яго Аспаса с 11-метровой.
Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии.
Момент дня: сейв Игоря Акинфеева и победа #RUS в серии пенальти над испанцами #ESP— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
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