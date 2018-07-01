Медведев поделился фотографией после исторической победы сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/951/11821951/upload-SIZ_5870-pic905-895x505-47085.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился впечатлениями после победы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над командой Испании, передает ТАСС.

«Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!» — написал глава правительства на своей странице в фейсбуке.

Реклама

Как отметила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, Медведев после игры зашел в раздевалку сборной России и лично поздравил команду с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий этого матча.

Ранее король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018.