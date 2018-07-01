Сборная России по футболу приехала в Лужники на матч с Испанией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11819761/orig-1529833840bbaf7abd249e509d189e05d7d63a66c9-pic905-895x505-1124.jpg">

Сборная России по футболу приехала на стадион «Лужники», где состоится матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее пресс-служба сборной России объявила стартовый состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.