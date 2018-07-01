Сборная России по футболу приехала в Лужники на матч с Испанией
Сборная России по футболу приехала на стадион «Лужники», где состоится матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее пресс-служба сборной России объявила стартовый состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.
Мы на стадионе! pic.twitter.com/cN7PnLqWdA— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.