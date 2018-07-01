Знаменитый шведский футболист не сомневается в победе Испании над Россией

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Знаменитый шведский футболист, бронзовый призер чемпионата мира и Европы Хокан Мильд в интервью «Газете.Ru» поделился прогнозом на матч чемпионата мира — 2018 между Россией и Испанией.

«Я однозначно ставлю на испанцев. Даже не сомневаюсь в их победе над хозяевами чемпионата. Больно уж разнится класс соперников. Более того, вижу команду Фернандо Йерро в финале.

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Они показали фантастический футбол в стартовой встрече с португальцами, да и дальнейший турнирный путь «Красной фурии» видится мне достаточно комфортным», — сказал Мильд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Испании на чемпионате мира — 2018.