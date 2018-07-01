Футболист сборной Испании сравнил команду России с Бразилией
Полузащитник сборной Испании по футболу Давид Сильва рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой России. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Играть против сборной России будет невероятно трудно. Думаю, не менее трудно, чем, например со сборной Бразилии.
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Мы знаем, что Россия умеет играть в глухой обороне», — цитирует Сильву пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро назвал футболистов, которые будут бить послематчевые пенальти в плей-офф чемпионата мира в России.