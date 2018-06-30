Защитник Маскерано завершил карьеру в сборной Аргентины
Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано объявил о завершении международной карьеры, сообщает «Советский спорт».
«История окончена. С этого момента я буду болельщиком национальной команды Аргентины. Я надеюсь, что эти ребята смогут сделать что-то в будущем», — цитирует Маскерано Invictos.
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34-летний футболист принял участие в 147 матчах в футболке сборной, что является рекордом.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Хорхе Сампаоли отправлен в отставку после вылета Аргентины с ЧМ-2018.