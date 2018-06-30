Хавбек сборной Бельгии: нельзя смешивать футбол и политику

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Хавбек сборной Бельгии и испанского клуба «Реал Сосьедад» Аднан Янузай считает, что нельзя смешивать политику и футбол вне зависимости от эмоций, передает ТАСС.

«Считаю, что не нужно смешивать футбол и политику после забитых мячей, тем более на таком празднике, как чемпионат мира. У меня тоже есть косовские и албанские корни, и иногда у меня возникает желание отпраздновать с национальным оттенком, но я сдерживаюсь. Я ни в коем случае не обвиняю Гранита Джаку и Шердана Шакири, но в то же время и не одобряю их действия», — сказал Янузай.

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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа мундиаля. После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири, а также Штефан Лихтштайнер праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее нападающий сборной Бельгии нелепо отпраздновал гол на ЧМ-2018.