Немецкие болельщики сдают билеты на матчи ЧМ-2018 и покидают Россию

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Болельщики сборной Германии по футболу покидают Россию после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2018 и сдают билеты на матчи плей-офф турнира. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), немецкие болельщики приобрели около 70 тысяч билетов на матчи мирового первенства.

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«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов.

Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», — заявили в пресс-службе организации.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о причинах вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года в России.