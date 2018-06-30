Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом
Известный английский специалист Гарри Реднапп оценил уровень сборной России по футболу, передает «СЭ».
Тренер сравнил национальную команду с клубом Английский премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд», который занял 14 место в лиге по итогам сезона.
«Предполагаю, что сборная России находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как «Уотфорд». Хотя Россия точно лучше «Уотфорда», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России включен в символическую команду группового этапа чемпионата мира — 2018.