Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом

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Известный английский специалист Гарри Реднапп оценил уровень сборной России по футболу, передает «СЭ».

Тренер сравнил национальную команду с клубом Английский премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд», который занял 14 место в лиге по итогам сезона.

«Предполагаю, что сборная России находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как «Уотфорд». Хотя Россия точно лучше «Уотфорда», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России включен в символическую команду группового этапа чемпионата мира — 2018.